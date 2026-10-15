Çayırova Belediyesi ekipleri yoğun yağışta su baskınına karşı 3 grupla çalıştı

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan yoğun yağışın yol açabileceği su baskınlarına karşı mazgal temizliği ve saha kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ekipler 3 ayrı grupla sahada görev yaptı. Yağmur sularının taşıdığı yaprak, kum ve benzeri materyallerin mazgalları tıkamasını önlemek amacıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Gece boyunca devam eden çalışmalar, sabahın ilk saatlerinde de sürdü. Yağışın etkisiyle mazgalların üzerinde biriken yaprak ve kum gibi materyaller temizlenirken, ilçe genelinde saha taraması yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, sağanağın neden olabileceği su birikintileri ve olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ekiplerin aralıksız çalıştığı belirtilerek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceği kaydedildi.