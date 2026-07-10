Cennet Cehennem Vadisi'ne Ziyaretçi Akını - Son Dakika
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Cennet Cehennem Vadisi'ne Ziyaretçi Akını

Cennet Cehennem Vadisi\'ne Ziyaretçi Akını
10.07.2026 09:06
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Hakkari'deki doğal güzellikler, Cennet Cehennem Vadisi'ne yoğun ilgi çekiyor. Ziyaretçiler doğanın tadını çıkarıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de doğal güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren Cennet Cehennem Vadisi, ziyaretçi akınına uğradı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren vadiye gelen yüzlerce ziyaretçi, eşsiz manzaraların tadını çıkarırken bol bol fotoğraf çekti. Serin havası, etkileyici kaya oluşumları ve yemyeşil doğasıyla dikkat çeken Cennet Cehennem Vadisi, özellikle yaz aylarında bölgenin en çok ilgi gören turizm noktalarından biri haline geldi.

Rehber Ali Suat Özdinç, yoğunluk nedeniyle bazı yürüyüş güzergahlarında zaman zaman kalabalık oluştuğunu belirterek, ziyaretçilerin doğanın korunması konusunda duyarlı davranması gerektiğini vurguladı. Bölgeye ilk kez gelen birçok kişinin vadinin beklediklerinden çok daha etkileyici olduğunu dile getirdiklerini söyleyen Özdinç, herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet etti.

İzmir'den gelen Nilgün Emir Yanıkoğlu, "İzmir'den geliyoruz. Gerçekten mükemmel bir yer. Her geçen yıl daha fazla ilgi gören Cennet Cehennem Vadisi, eşsiz doğası ve büyüleyici atmosferiyle yerli turistlerin gözde rotaları arasında yer almaya devam ediyor" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Hakkari, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Cennet Cehennem Vadisi'ne Ziyaretçi Akını - Son Dakika

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