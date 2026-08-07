Çermik’te yol çalışması

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Adem Karataş ile Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçenin Tepe Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 500 konutun bulunduğu TOKİ yolunda parke çalışmaları devam ediyor. İlçe Kaymakamı Adem Karataş ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, beraberindeki heyetle yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Yolun tamamlanması ile birlikte 500 konutun yol sorunu çözülmüş olacak.