DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Güney ilçesinde, su seviyesi kritik duruma yükselen Cindere Barajından salınan fazla su, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'ndeki tarım arazilerine ulaştı.
Uzun yıllar ortalamasının üzerinde yaşanan yağışların ardından geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen Denizli'nin Güney ilçesindeki Cindere Barajı doldu. Su seviyesi kritik seviyeye uşan barajdan bırakılan fazla su, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde bulunan kanalları aşarak tarım arazilerini bastı. Üzüm bağlarında taşan sulardan dolayı maddi hasara uğraklarını belirten üzüm üreticileri, durumun tespit edilerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Çevre › Cindere Barajı'ndan Taşan Su Tarım Arazilerini Bastı - Son Dakika
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