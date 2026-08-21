Çirişli Tüneli İnşaatı Hız Kazandı - Son Dakika
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Çirişli Tüneli İnşaatı Hız Kazandı

Çirişli Tüneli İnşaatı Hız Kazandı
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Vali Baruş, Çirişli Tüneli'nde çalışmaların %60 seviyesine ulaştığını belirtti. Proje 2028'de tamamlanacak.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, inşaası devam eden Çirişli Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, tünel içerisinde devam eden kazı ve destek çalışmalarında yüzde 60, nihai beton çalışmalarında ise yüzde 49 seviyesine ulaşıldığını belirtti. İki yıldır duraksayan çalışmaların haziran ayından itibaren yeniden hız kazandığını ifade eden Vali Baruş, çalışmaların planlanan iş programına göre 2028 yılı sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Çirişli Tüneli'nin tamamlanmasıyla mevcut yolun yaklaşık 1,5 kilometre kısalacağını belirten Vali Baruş, asıl önemli kazanımın ise kış aylarında yaşanan buzlanma, viraj ve ulaşım kaynaklı sorunların önemli ölçüde giderilmesi olacağını ifade etti.

Erzurum-Bingöl kara yolunun Çat ilçesi güzergahındaki çalışmalara da değinen Vali Baruş; 3,3 kilometrelik kesimde altyapı, menfez, dolgu ve kazı çalışmalarının sürdüğünü, önümüzdeki yıl yapılacak BSK kaplamayla birlikte güzergahta önemli bir rahatlama sağlanacağını belirtti. Ayrıca yolun devamındaki 1,2 kilometrelik BSK kaplama çalışmalarının yapılacağını ve heyelan bölgesindeki fore kazık çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Erzurum merkezde devam eden ulaşım yatırımları hakkında da bilgi veren Valin Baruş, Dadaşkent-Yıldızkent Kavşağı'ndaki çalışmaların eylül ayı ortalarına doğru tamamlanmasının planlandığını, Valilik Kavşağı'nda ise yolun üç şeride çıkarılmasıyla trafik akışında önemli bir rahatlama sağlanacağını ifade etti.

Çirişli Tüneli'nin, Rize'den başlayarak Erzurum ve Bingöl üzerinden Diyarbakır'a uzanan 526 kilometrelik kuzey-güney ulaşım aksının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Vali Baruş, çalışmaların tamamlanmasıyla bölge ulaşımında önemli iyileşmeler sağlanacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti, çalışmalarda görev alanlara kolaylıklar diledi

Kaynak: İHA

Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çirişli Tüneli İnşaatı Hız Kazandı - Son Dakika

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