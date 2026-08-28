ÇKS\'de Mücadele Kaldırıldı

Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bünyesinde kuru tarım arazilerinde münavebe uygulayan üreticileri sevindiren bir gelişme yaşandığını belirterek 2027 ÇKS başvurularında münavebe şartının tamamen kaldırıldığını duyurdu.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, üretim planlaması kapsamında üreticilerin esnekliğini artırmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirtti. Altun, alınan kararla Araban Ovası'nda kurak veya susuz tarım yapılan kuru tarım arazilerinde stratejik öneme sahip olan buğday, arpa üretiminde çiftçilerin üst üste ekim yapabilmesinin önü açıldığını söyledi. Altun, "Daha az kısıtlamayla üreticilere tarlalarında daha esnek üretim yapma imkanı tanınacak. Daha kolay başvuruyla çiftçilerin ÇKS beyan ve başvuru süreçleri büyük ölçüde kolaylaşacak. Daha fazla üretimle ek kısıtlamaların kalkmasıyla tarımsal verimlilik ve rekolte artırılacak. Daha güçlü tarımla bölge çiftçisi ekonomik ve üretimsel olarak desteklenerek güçlendirilecek" dedi.

Altun, söz konusu muafiyetin yalnızca 2027 yılı ÇKS başvuruları ve üretim dönemi için geçerli olduğunu vurguladı. Araban Ovası'nda üretim yapan Arabanlı çiftçilerin tarımsal desteklemelerden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmeleri ve herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için Eylül ayı başından Aralık ayı sonuna kadar olan güncel başvuru dönemlerini takip ederek Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği belirtildi.