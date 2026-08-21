Çobanyatağı Deresi'nde Taşkın Önleme Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çobanyatağı Deresi'nde Taşkın Önleme Çalışmaları

Çobanyatağı Deresi\'nde Taşkın Önleme Çalışmaları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Tekkeköy'de taşkın riskini azaltmak için dere ıslah çalışmaları devam ediyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında bulunan Çobanyatağı Deresi'nde taşkın riskini azaltmaya yönelik ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamanın yaygınlaştırılması, tarım arazilerinden daha yüksek verim alınması, güvenli içme suyunun temini ve taşkın risklerinin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılması planlanan Yeni OSB'de bulunan Çobanyatağı Deresi'nde taşkın riskini azaltmaya yönelik dere ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında dere yatağının sağ ve sol sahilinde toplam 2 bin 355 metre uzunluğunda taş tahkimatı yapılması hedefleniyor. Çalışmalarda sağ sahilde 750 metre, sol sahilde ise 890 metre taş tahkimatı tamamlandı. Sahadaki çalışmalar, 7 paletli ekskavatör, 1 kanal kazıcı, 1 dozer ve 5 kamyonla yürütülüyor.

Çalışmalarla birlikte Çobanyatağı Deresi'nin taşkın riskinin azaltılması, dere yatağının daha güvenli hale getirilmesi ve bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor. DSİ ekipleri, proje kapsamındaki imalatların tamamlanması için çalışmalarını sahada aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çobanyatağı Deresi'nde Taşkın Önleme Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kozan’da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı Kozan'da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı
Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul’da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul'da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu
İsrail uçakları Suriye’nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti İsrail uçakları Suriye'nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti
Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu
Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü Geriye sadece bu görüntüler kaldı Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü! Geriye sadece bu görüntüler kaldı

09:42
Fenerbahçe’de olay görüntü: Bu ekiple şampiyonluk nasıl gelecek
Fenerbahçe'de olay görüntü: Bu ekiple şampiyonluk nasıl gelecek?
09:11
Aman Aziz Yıldırım görmesin Fener taraftarını çileden çıkaran olay
Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay
08:55
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
08:17
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı
07:53
Gram altında 4 ay sonra bir ilk 7 bin lira barajını aştı
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı
07:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlandı İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 09:46:52. #7.12#
SON DAKİKA: Çobanyatağı Deresi'nde Taşkın Önleme Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.