Çüngüş\'te vatandaş, koruma altındaki dağ keçilerini cep telefonuyla görüntüledi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde nesli koruma altında olan dağ keçileri görüntülendi.

Çüngüş'e bağlı Üçpınar ile Kaynak mahalleleri arasında yolun kenarında nesli koruma altında olan bir grup dağ keçisi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Mustafa Kırmızıgül'ün cep telefonuna yansıyan görüntülerde sürü halinde yavrularıyla birlikte gezen dağ keçileri görülüyor. Kırmızıgül, "Üçpınar Mahallemizden Kaynak Mahallesi'ne ATV motorumla çalışmaya giderken yolun kenarında gezen bir grup dağ keçisi gördüm. Ben de cep telefonumu çıkartarak o anları kaydettim. Bir süre görüş mesafesinde dolaşan dağ keçileri bir süre sonra görüş mesafesinden uzaklaştı" dedi.