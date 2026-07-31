Darende’de öğretmenevi, kütüphane ve deprem konutları incelendi

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ile birlikte ilçede yapımı süren yatırımları yerinde inceledi.

İnceleme programı kapsamında heyet Öğretmenevi Proje Alanı, İlçe Kütüphanesi, Çarşı İnşaat Alanı ve Deprem Konutları'nın mevcut durumu, devam eden imalatlar ve planlanan süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçenin sosyal yaşamına, eğitim altyapısına, şehir estetiğine ve güvenli konutlaşmasına katkı sağlayacak yatırımların titizlikle takip edildiğini belirterek, çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü ifade etti. Bozkurt, devam eden projelerin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.