Depremde hasarlı binalar endişe kaynağı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremleri sonrası orta, ağır hasar alan ve mahkemelik olan metruk binalar vatandaşları endişelendiriyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde depremde ağır hasar alan ve yıkımı henüz tamamlanmayan binalar, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, metruk hale gelen yapıların güvenlik riski oluşturduğunu belirterek yıkım sürecinin hızlandırılmasını istiyor. Mahalle sakinleri, gece saatlerinde binaya girip çıkan kişiler nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi.

Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde Şehit Eşbah Osman Caddesi'nden Kazancı Camii'ne kadar uzanan rezerv alan kapsamında yaklaşık 6 aydır ihale sürecinin beklendiği öğrenildi. Metruk binaların bazıları orta ve ağır hasarlı olurken bazıları hakkında ise yıkım kararı bulunmasına rağmen hukuki süreçler devam ettiği gerekçesiyle yıkılamıyor. Bölgede 16011 ve 16030 sokaklarda bulunan yaklaşık 35 metruk binanın da yıkılması bekleniyor.

"Çocuklarımızı ve ailemizi dışarı çıkarırken endişe duyuyoruz"

Esnaf Sami Taşkıran, deprem sonrası ağır hasar alan bazı binaların halen yıkılmadığını belirterek, "Bu yapılara girip çıkan kişiler nedeniyle mahallede huzursuzluk yaşanıyor. Çocuklarımızı ve ailemizi dışarı çıkarırken endişe duyuyoruz. Yıkılması gereken binaların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

"Endişe eder hale geldik"

Mahalle sakinlerinden Fatih Yurttaşlan, ağır hasarlı binalarda yaşayan yabancı uyruklu kişiler olduğunu gördüklerini belirterek, "Bu durum mahallede ciddi rahatsızlığa neden oluyor. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan endişe eder hale geldik. Gece gündüz bakkala bile rahat gidemiyoruz. Birçok bina harabe halinde duruyor. Bu yapıların yıkılmasını büyüklerimizden arzu ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak bu sorunun da çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakini Ejder Gülkesen ise, "Bu binaların bir an önce yıkılmasını talep ediyoruz. Çocuklarımızı markete ya da sokağa rahatça gönderemiyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ