Depremde hasarlı binalar endişe kaynağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremde hasarlı binalar endişe kaynağı

Depremde hasarlı binalar endişe kaynağı
15.06.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremleri sonrası orta, ağır hasar alan ve mahkemelik olan metruk binalar vatandaşları endişelendiriyor.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremleri sonrası orta, ağır hasar alan ve mahkemelik olan metruk binalar vatandaşları endişelendiriyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde depremde ağır hasar alan ve yıkımı henüz tamamlanmayan binalar, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, metruk hale gelen yapıların güvenlik riski oluşturduğunu belirterek yıkım sürecinin hızlandırılmasını istiyor. Mahalle sakinleri, gece saatlerinde binaya girip çıkan kişiler nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi.

Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde Şehit Eşbah Osman Caddesi'nden Kazancı Camii'ne kadar uzanan rezerv alan kapsamında yaklaşık 6 aydır ihale sürecinin beklendiği öğrenildi. Metruk binaların bazıları orta ve ağır hasarlı olurken bazıları hakkında ise yıkım kararı bulunmasına rağmen hukuki süreçler devam ettiği gerekçesiyle yıkılamıyor. Bölgede 16011 ve 16030 sokaklarda bulunan yaklaşık 35 metruk binanın da yıkılması bekleniyor.

"Çocuklarımızı ve ailemizi dışarı çıkarırken endişe duyuyoruz"

Esnaf Sami Taşkıran, deprem sonrası ağır hasar alan bazı binaların halen yıkılmadığını belirterek, "Bu yapılara girip çıkan kişiler nedeniyle mahallede huzursuzluk yaşanıyor. Çocuklarımızı ve ailemizi dışarı çıkarırken endişe duyuyoruz. Yıkılması gereken binaların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

"Endişe eder hale geldik"

Mahalle sakinlerinden Fatih Yurttaşlan, ağır hasarlı binalarda yaşayan yabancı uyruklu kişiler olduğunu gördüklerini belirterek, "Bu durum mahallede ciddi rahatsızlığa neden oluyor. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan endişe eder hale geldik. Gece gündüz bakkala bile rahat gidemiyoruz. Birçok bina harabe halinde duruyor. Bu yapıların yıkılmasını büyüklerimizden arzu ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak bu sorunun da çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakini Ejder Gülkesen ise, "Bu binaların bir an önce yıkılmasını talep ediyoruz. Çocuklarımızı markete ya da sokağa rahatça gönderemiyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel Yönetim, Güvenlik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Depremde hasarlı binalar endişe kaynağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı
Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı
Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi
Rusya’dan dikkat çeken “Kilit rol“ açıklaması: Erdoğan ve Putin’i işaret ettiler Rusya'dan dikkat çeken "Kilit rol" açıklaması: Erdoğan ve Putin'i işaret ettiler

15:46
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP’de sıradaki çekişme kurultay konusunda
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
11:55
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 16:16:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Depremde hasarlı binalar endişe kaynağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.