DESKİ Genel Müdürlüğü, Babadağ ilçesindeki su kesintisi ve arızaların önüne geçmek amacıyla ekonomik ömrünü tamamlayan 1.600 metrelik içme suyu hattını 3 milyon 250 bin TL'lik yatırımla baştan aşağı yeniliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Babadağ ilçesinde, ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara neden olan içme suyu hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

1600 metrelik içme suyu hattı yenileniyor

Babadağ'da yürütülen çalışma kapsamında, zamanla yıpranan ve arızalara neden olan mevcut içme suyu boruları, dayanıklı ve sağlıklı yeni nesil borularla değiştiriliyor. Toplam 1.600 metre uzunluğundaki hattın yenilenmesiyle ilçenin içme suyu iletim altyapısının daha güvenli ve verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kullanım ömrünü tamamlayan, çatlayan ve sık sık arızalara yol açan eski boruların yenilenmesiyle su kayıplarının azaltılması ve yaşanabilecek arızalardan kaynaklanan kesintilerin önüne geçilmesi hedefleniyor. İçme suyunun daha verimli iletilmesini sağlayacak çalışma, su kaynaklarının korunmasına ve altyapının uzun vadeli ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güçlendirilmesine katkı sunacak. Böylece gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir su altyapısı bırakılması yönünde önemli bir adım atılmış olacak.