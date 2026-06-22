Didim\'in Deniz Suyu Kalitesi Mükemmel

Aydın'ın turizm merkezlerinden Didim'de yapılan son analizlerde 30 yüzme alanının 28'i "mükemmel", 2'si ise "iyi" kategoride yer alırken, en çok tercih edilen plajlardan olan Altınkum ve Akbük Halk Plajı'nda da deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü.

Aydın'ın önemli turizm bölgelerinden olan Didim ilçesinde deniz suyu kalitesi yapılan analizlerle bir kez daha tescillendi. Sağlık Bakanlığı tarafından insan sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak izlenen yüzme sularına ilişkin son veriler, ilçedeki plajların büyük bölümünün en üst kategoride yer aldığını gösterdi. 25 Eylül 2019 tarihli "Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik" kapsamında değerlendirilen deniz suyu kalitesi, Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından düzenli olarak analiz edilirken, elde edilen veriler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Yüzme Suyu Takip Sistemi'ne de kaydediliyor.

Zayıf kategorisinde hiç plaj yok

Verilere göre Didim genelinde 30 yüzme alanı bulunurken, bunların 10'u da mavi bayrak ödülüne sahip. İlçede zayıf kategorisinde hiçbir plaj yer almazken, 28 plaj mükemmel, 2 plaj ise iyi kategoride sınıflandırıldı. Ayrıca 28 plajın engelli erişimine de uygun olduğu belirlendi.

İlçenin yoğun ilgi gören noktalarından olan Akbük Halk Plaı'nda 20 Mayıs ve 10 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan analizlerde deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü. Maksimum bin 500 yüzücü kapasitesine sahip koyun 25 metre genişliğinde ve 400 metre uzunluğunda olduğu, güvenlik şeridindeki azami derinliğin ise 2 metre olduğu kaydedildi. Ayrıca Akbük'ün yapılan analizlerde 2021 yılından bu yana su kalitesi mükemmel olarak ölçüldü.

Didim'in en popüler plajlarından olan mavi bayrak ödüllü Altınkum'da da 18 Mayıs ve 3 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan analizlerde deniz suyu kalitesinin mükemmel seviyede olduğu belirlendi. Sezon boyunca yüzme suyu kalitesinin düzenli olarak takip edileceği öğrenildi. - AYDIN