Didim'in Deniz Suyu Kalitesi Mükemmel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim'in Deniz Suyu Kalitesi Mükemmel

Didim\'in Deniz Suyu Kalitesi Mükemmel
22.06.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim'de 30 yüzme alanının 28'i 'mükemmel' olarak sınıflandırıldı, deniz suyu kalitesi tescillendi.

Aydın'ın turizm merkezlerinden Didim'de yapılan son analizlerde 30 yüzme alanının 28'i "mükemmel", 2'si ise "iyi" kategoride yer alırken, en çok tercih edilen plajlardan olan Altınkum ve Akbük Halk Plajı'nda da deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü.

Aydın'ın önemli turizm bölgelerinden olan Didim ilçesinde deniz suyu kalitesi yapılan analizlerle bir kez daha tescillendi. Sağlık Bakanlığı tarafından insan sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak izlenen yüzme sularına ilişkin son veriler, ilçedeki plajların büyük bölümünün en üst kategoride yer aldığını gösterdi. 25 Eylül 2019 tarihli "Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik" kapsamında değerlendirilen deniz suyu kalitesi, Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından düzenli olarak analiz edilirken, elde edilen veriler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Yüzme Suyu Takip Sistemi'ne de kaydediliyor.

Zayıf kategorisinde hiç plaj yok

Verilere göre Didim genelinde 30 yüzme alanı bulunurken, bunların 10'u da mavi bayrak ödülüne sahip. İlçede zayıf kategorisinde hiçbir plaj yer almazken, 28 plaj mükemmel, 2 plaj ise iyi kategoride sınıflandırıldı. Ayrıca 28 plajın engelli erişimine de uygun olduğu belirlendi.

İlçenin yoğun ilgi gören noktalarından olan Akbük Halk Plaı'nda 20 Mayıs ve 10 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan analizlerde deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü. Maksimum bin 500 yüzücü kapasitesine sahip koyun 25 metre genişliğinde ve 400 metre uzunluğunda olduğu, güvenlik şeridindeki azami derinliğin ise 2 metre olduğu kaydedildi. Ayrıca Akbük'ün yapılan analizlerde 2021 yılından bu yana su kalitesi mükemmel olarak ölçüldü.

Didim'in en popüler plajlarından olan mavi bayrak ödüllü Altınkum'da da 18 Mayıs ve 3 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan analizlerde deniz suyu kalitesinin mükemmel seviyede olduğu belirlendi. Sezon boyunca yüzme suyu kalitesinin düzenli olarak takip edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Turizm, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Didim'in Deniz Suyu Kalitesi Mükemmel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:43:07. #7.12#
SON DAKİKA: Didim'in Deniz Suyu Kalitesi Mükemmel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.