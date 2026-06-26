Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Taşkesen köyünde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle köyde bir evin çatısı uçtu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve kaymakamlık ekipleri sevk edildi. Ekipler köyde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarına başladı. - AĞRI
Son Dakika › Çevre › Diyadin'de Dolu ve Rüzgar Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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