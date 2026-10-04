DKMP, Bartın\'da gece denetiminde yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 ses cihazı topladı

DKMP, Bartın'da gece denetiminde yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 ses cihazı topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, gece orman denetimlerinde yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 ses cihazına el koydu. Biyoçeşitlilik ve yaban hayvanlarının güvenliği için 7/24 sürdürülen çalışmalarda toplanan cihazlarla ilgili ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Bartın'da yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 adet ses cihazına el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü Bartın'daki çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürüyor. Biyoçeşitliliği korumak ve yaban hayvanlarının güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürülebilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında gece saatlerinde orman denetimlerinde yasa dışı avcılıkta kullanılan ses cihazlarını topladı. Bartın'da toplam 7 adet elektronik cihaza el kondu.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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