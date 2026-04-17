DPÜ Sıfır Atık Belgesi'ni Yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DPÜ Sıfır Atık Belgesi'ni Yeniledi

DPÜ Sıfır Atık Belgesi\'ni Yeniledi
17.04.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya DPÜ, sürdürülebilirlik çalışmaları sayesinde Sıfır Atık Belgesi'ni yenileyerek başarı sağladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesi, sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Sıfır Atık Belgesi'ni yenilemeye hak kazandı.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi koordinasyonunda yürütülen süreçte, Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri titizlikle uygulandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; yerleşke genelinde atık oluşumunun azaltılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanım süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi gibi alanlarda önemli ilerlemeler sağlandığı tescillendi. Bu kapsamlı çalışmalarla birlikte üniversitenin çevre bilinci ve sürdürülebilirlik yaklaşımı bir kez daha güç kazanmış oldu.

Belgenin takdimi dolayısıyla, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Hüseyin Önder, Rektör Süleyman Kızıltoprak'ı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, sürecin üniversitenin sürdürülebilirlik ilkelerine olan bağlılığını ortaya koyduğunu belirterek, "Evliya Çelebi Yerleşkemize ait Sıfır Atık Belgesi'nin yenilenmesi, çevreye duyarlı yönetim anlayışımızın somut bir göstergesidir. Çalışmalarımızı sürdürülebilir şekilde devam ettirerek çevresel performansımızı daha ileriye taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kızıltoprak, ayrıca sürece katkı sunan tüm birimlere teşekkür ederek, elde edilen başarının üniversite adına hayırlı olmasını temenni etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre DPÜ Sıfır Atık Belgesi'ni Yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 10:07:54. #7.13#
SON DAKİKA: DPÜ Sıfır Atık Belgesi'ni Yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.