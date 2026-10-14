Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'da Fakıllı Mağarası yoluna sıcak asfalt serdi - Son Dakika
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Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'da Fakıllı Mağarası yoluna sıcak asfalt serdi

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Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca\'da Fakıllı Mağarası yoluna sıcak asfalt serdi
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Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'da Fakıllı Mağarası'na ulaşan yolda sıcak asfalt serimini tamamladı. Mağaraya ulaşımın daha güvenli ve konforlu olması amaçlanırken, Beyören ve Fakıllı köyleri bağlantı yolundaki asfalt çalışmaları sürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından Akçakoca'da yürütülen yol çalışmaları kapsamında Fakıllı Mağarası'na ulaşım sağlayan yolun sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Beyören ve Fakıllı köyleri bağlantı yolundaki asfalt çalışmaları ise devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca ilçesinde köy yollarının ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Beyören ve Fakıllı köyleri arasındaki bağlantı yolunda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında bölgenin önemli turizm noktalarından Fakıllı Mağarası'na ulaşım sağlayan yolun sıcak asfalt serimi tamamlandı. Yapılan çalışmayla Fakıllı Mağarası'na ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanırken, Beyören ve Fakıllı köyleri bağlantı yolunun diğer bölümlerindeki sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'da Fakıllı Mağarası yoluna sıcak asfalt serdi - Son Dakika
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