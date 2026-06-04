Edirne\'de Çevre Şenliği Coşkusu

Edirne'de Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Çevre Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde 'Dünya Bize Emanet' teması ile düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda çevre bilincinin artırılmasına yönelik mesajlar verildi. Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri folklor gösterisi sunarken, Edirne Müzik Akademisi öğrencileri koro performansı sergiledi.

Etkinlikte ayrıca "Atık Kağıttan Sanata" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Çevre Haftası kapsamında hazırlanan stantlar ziyaret edilirken, katılımcılar çevre ve geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı. Proje çalışmalarını düzenlenen şenlikte gösterime sunan öğrenciler, geri dönüşüme katkı ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma çağrısı yaptı.

Şenliğe katılan Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin öğrencilerin projelerini inceleyerek onlarla birlikte uygulama yaptı.

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, "Son etkinlik günümüzde çocuklarla beraber olmak istedik. Onlarda çevre bilinci oluşmasını istedik. Temamız dünya bize emanet. Onlara gelin eğlenelim hep beraber ama bize bir söz verin diyoruz. Dünya bize emanet koruyalım, saygı gösterelim. Çevre haftamız kutlu olsun. Burada aynı zamanda sıfır atığa ve geri dönüşümün önemine dikkat çeken etkinliklere de yer verdik. Öğrencilerimiz etkinliğe hazırlanırken bir taraftan da atıklarla neler üretebileceklerini öğrendiler. Atık malzemelerden projeler ürettiler. Farkındalık oldu onlar için atıklardan neler yapabilecekleri ve boşa gitmemesi gerektiğini geri dönüşümle öğrenmiş oldular" ifadelerine yer verdi.

Stant ziyaretleri, fotoğrafı çekimi ve katılımcılara hediye takdimiyle etkinlik son buldu. - EDİRNE