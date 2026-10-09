Edirne Lalapaşa\'da yavru tilki insanlardan kaçmadı, uzun kuyruğuyla ilgi odağı oldu

Edirne Lalapaşa'da yavru tilki insanlardan kaçmadı, uzun kuyruğuyla ilgi odağı olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Lalapaşa'ya bağlı Hamzabeyli köyünde yiyecek arayışıyla köye indiği değerlendirilen yavru tilki, vatandaşlar tarafından görüntülendi. İnsanlardan kaçmayan yavru tilki uzun kuyruğuyla dikkat çekerken, görüntüleyen vatandaş şaşkınlığını dile getirdi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde, yiyecek arayışıyla köye indiği değerlendirilen yavru tilki vatandaşlar tarafından görüntülendi. İnsanlardan kaçmadığı görülen yavru tilki, kuyruğunun uzunluğuyla da dikkat çekti.
Yavru tilkiyi cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş, "Uzun kuyruk bak, insanlardan da kaçmıyor" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Köyde görüntülenen yavru tilki, vatandaşların ilgisini çekti.
Kaynak: İHA
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