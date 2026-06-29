Amatör balıkçı Ozan Mahir Oğuz, Karabük'ün Eflani ilçesindeki gölette 112 santimetre uzunluğunda, 10,8 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.
Amatör balıkçılar tarafından sıklıkla tercih edilen Eflani'deki göletlerde oltasını suya bırakan Oğuz, uzun uğraşlar sonucu dev turna balığını kıyıya çıkardı.
112 santimetre uzunluğunda ve 10,8 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen turna balığı, görenlerin ilgisini çekti.
Oğuz, yakaladığı balıkla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken, paylaşım kısa sürede ilgi gördü. - KARABÜK
Son Dakika › Çevre › Eflani'de Dev Turna Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?