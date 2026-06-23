Ekerek Köyü'nin Doğal Güzellikleri - Son Dakika
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Ekerek Köyü'nin Doğal Güzellikleri

Ekerek Köyü\'nin Doğal Güzellikleri
23.06.2026 13:14
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Iğdır'ın Ekerek köyü, yeşil doğası ve su kaynaklarıyla görsel bir şölen sunuyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Ekerek köyü, içinden geçen su kaynakları, yemyeşil doğası ve çeşitli meyve ağaçlarıyla dikkat çekiyor. Adeta kartpostallık görüntüler sunan köyün doğal güzellikleri havadan görüntülendi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Ekerek köyü, doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Köyün içerisinden geçen ve yıl boyunca akan su kaynakları, bölgeye ayrı bir güzellik katarken, çevresini saran yeşil alanlar ve çeşitli meyve ağaçları adeta görsel bir şölen sunuyor. Doğayla iç içe bir yaşamın sürdüğü Ekerek köyü, özellikle yaz aylarında serin atmosferi ve doğal dokusuyla dikkat çekiyor. Köyde bulunan elma, armut, kayısı ve diğer meyve ağaçları, yeşilin farklı tonlarıyla birleşerek eşsiz manzaralar oluşturuyor. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Ekerek köyü, dron ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde köyün yemyeşil dokusu, içinden geçen su kaynakları ve çevresindeki doğal zenginlikler gözler önüne serildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ekerek Köyü'nin Doğal Güzellikleri - Son Dakika

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