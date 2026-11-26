Eksi 15 derecede yiyecek bulamayan kurt sürüsü Erzurum Tekman'da yerleşime kadar sokulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Tekman'da yoğun kar ve dondurucu soğuk, yaban hayvanlarını yiyecek arayışına itti. Sıcaklığın eksi 15 dereceye düştüğü bölgede yerleşime kadar sokulan kurt sürüsü olumsuzluk yaşanmadan kırsala döndü, yetkililer halkı ve besicileri gece için uyardı.
Erzurum'un Tekman ilçesinde, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar yüzünden doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt sürüsü, yerleşim alanlarına kadar indi.
Bölgede etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi, yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulamayan kurt sürüsü, yiyecek arayışı içinde Tekman ilçesindeki yerleşim yerlerinin yakınına kadar sokuldu.
Yerleşim alanlarının çevresindeki arazide bir süre dolaşarak yiyecek arayan kurtlar, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan yeniden kırsal alana doğru yönelerek gözden kayboldu. Yetkililer, özellikle dondurucu soğukların etkili olduğu gece saatlerinde yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inme ihtimaline karşı bölge halkını ve besicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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