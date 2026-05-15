Elazığ\'da Sanayi Sitesi Sorunları Tartışıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda, şehir ekonomisinin en önemli dinamiklerinden biri olan sanayi sitelerinin mevcut durumu, yaşanan fiziki yetersizlikler ve çözüm önerilerinin ele alındığı geniş katılımlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan başkanlık ederken, Elazığ Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cebrail Karlıdağ, 3. Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Turhan, Elazığ Sıhhi Tesisatçılar ve Demir Doğramacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çete ile çok sayıda sanayi sitesi esnafı katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan İdris Alan, sanayi sitesi esnafının yaşadığı sorunların artık ertelenemez bir noktaya ulaştığını belirterek, esnafın yaşadığı her problemin kendileri için öncelikli olduğunu ifade etti.

Başkan Alan, "Bizim için şehrimizin problemleri kadar şehre katma değer sağlayan siz değerli esnaf kardeşlerimizin sorunları da önceliğimizdir. Sizin derdinizi derdimiz, sizin problemlerinizi problemimiz biliyoruz. Bu şehirde yolu ve yönü sanayi sitesinden geçmeyen kimse yoktur. Çünkü şehrimizin en önemli hizmet ve ticaret merkezi sanayi sitemizdir" diye konuştu.

Sanayi sitesinin yalnızca oto onarım sektörüyle sınırlı olmadığını vurgulayan Alan, inşaat, mobilya, petrol ürünleri ve son dönemde yükselişe geçen gastronomi sektörünün de merkezinin sanayi sitesi olduğunu belirtti.

1968 yılında temeli atılan ve 1976 yılında esnafın taşındığı Elazığ Sanayi Sitesi'nin zaman içerisinde şehrin içinde kaldığını, mevcut yapının artık ihtiyaca cevap veremediğini belirten Başkan Alan, "Bugün sanayi sitesi sokaklarında araçla ilerlemek, ihtiyaç duyulan bir esnafın iş yerine ulaşmak bile ciddi bir sorun haline geldi. Araç parkı konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu mesele artık ötelenebilecek bir durum olmaktan çıkmış, adeta eziyete dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrin her sorununu sahiplenmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Alan, sanayi sitesi konusunda da inisiyatif aldıklarını belirtti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sanayi sitesi ziyaretinde esnafın çözüm beklentisinin çok net görüldüğünü söyleyen Alan, "Sanayi sitesi sorununun çözümü için artık söylem dönemi bitmeli, eylem dönemine geçilmelidir" dedi.

Konunun çözümü için bayram sonrası milletvekilleriyle kapsamlı bir toplantı yapılacağını belirten Alan, "Bugün burada bugüne kadar neler yapıldı, hangi aşamaya gelindi, eksiklikler nelerdir ve süreç nasıl yürütülmelidir bunları konuşuyoruz. Buradan çıkacak ortak iradeyi milletvekillerimizle paylaşarak süreci hızlandırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Alan konuşmasının devamında, mevcut sanayi sitesiyle ilgili farklı çözüm modellerinin masada olduğunu belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başkan Alan, "Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak ortada şehrimiz adına kanayan bir yara görüyoruz. Hatta bu yaranın kangren hale geldiğini biliyoruz. Ancak çaresiz değiliz. Bu salondan bugün sadece sizlerin değil, tüm şehrin sesi yükseliyor" diye kaydetti.

Toplantıda; yeni bir sanayi sitesi kurulması, mevcut alanın ıslah edilerek sadece oto sanayi sitesi olarak hizmet vermesi, farklı sektörlere yönelik ihtisas sanayi sitelerinin oluşturulması ve birden fazla lokasyonda sektörel bazlı yeni alanların hayata geçirilmesi gibi öneriler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Karşılıklı görüş alışverişi ve istişarelerle devam eden toplantıda, sanayi sitesi esnafının talepleri tek tek dinlenirken, Elazığ'ın geleceği adına ortak akıl ve ortak çözüm vurgusu ön plana çıktı. - ELAZIĞ