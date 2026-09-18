Elazığ Gözebaşı\'nda oklu kirpi bahçeden kavunu alıp ormanlık alana götürdü

Elazığ'da bahçeye giren oklu kirpi, kavunu alarak gitti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Gözebaşı köyünde yaşandı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan oklu kirpi, gece saatlerinde bir bahçeye girerek kavunu aldı. Kavunu ağzıyla bahçeden çıkartan kirpi, ormanlık alana götürdü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.