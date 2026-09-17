Elazığ Karakoçan\'da tekne motorunda yılan paniği yaşandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kalecik Barajı'nda tekneyle seyir halinde olan vatandaşlar, teknenin motor bölümünde yılan görünce kısa süreli panik yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, Kalecik Barajı'nda kullanılan bir teknenin motor kısmında yılan fark edildi. Yılanı gören teknedeki bir kişi yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Baraj gölünde yaşanan ilginç olay da yılan daha sonra gözden kayboldu.