Elazığ Palu'da Gökdere'de sis güneşle buluştu, kartpostallık manzara oluştu - Son Dakika
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Elazığ Palu'da Gökdere'de sis güneşle buluştu, kartpostallık manzara oluştu

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Elazığ Palu\'da Gökdere\'de sis güneşle buluştu, kartpostallık manzara oluştu
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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyündeki Kol Tepesi'nde sis, güneş ışıklarıyla birleşince kartpostallık bir manzara ortaya çıkardı. Dağların arasını kaplayan beyaz sis tabakası, deniz görünümü veren haliyle görsel şölen sundu.

Elazığ'ın Palu ilçesi Gökdere köyünde sis, görsel şölen oluşturdu.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyündeki Kol Tepesi'nde etkili olan sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Dağların arasını kaplayan beyaz sis tabakası, güneşin ışıklarıyla birleşince seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Dağların arasında adeta denizi andıran sis bulutu, güneş ışıklarıyla birlikte görsel bir şölen sundu.

Kaynak: İHA
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