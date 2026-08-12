Elmalı Yaylası\'nda Sel Anları

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3 bin 500 rakımlı Elmalı Yaylası'nda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticiler, etkili olan sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Pülümür ilçesine bağlı yüksek rakımlı Elmalı Yaylası'nda küçükbaş hayvanlarını otlatan üreticiler, bölgede etkili olan şiddetli sağanak yağışa yakalandı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle yaylada oluşan sel suları, üreticilerin kaldığı çadırlara kadar ulaştı. Çadırlara giren yağmur ve sel suları nedeniyle üreticiler zor anlar yaşarken, olayda herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Elmalı Yaylası'na küçükbaş hayvanlarıyla giden üreticilerden Menderes Yıldırım, yağışın aniden şiddetlendiğini belirterek, "Yoğun yağış nedeniyle zor anlar yaşadık. Çadırlarımızın içerisine su girdi. Çok şükür herhangi bir can veya mal kaybımız olmadı. Yayla yollarının bazı bölümleri de yağıştan dolayı zarar gördü" dedi.