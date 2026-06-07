Engelli ve Yaşlı Bakımında Değerlendirme Toplantısı

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetleri'nde 6 aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İlkay Türkoğlu başkanlığında, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarının müdürlerinin katılımıyla 2026 yılı ilk 6 aylık dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda kuruluşlarda sunulan hizmetler, yürütülen çalışmalar, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı. Kuruluş müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan İl Müdürü Türkoğlu vatandaşlara en nitelikli hizmetin sunulması adına özveriyle görev yapan tüm personele teşekkür ederek başarılar diledi.

İnsanı merkeze alan hizmet anlayışımızla engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği aktarıldı. - AYDIN