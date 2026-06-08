Enne Barajı'nda Tekne Turu Sezonu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enne Barajı'nda Tekne Turu Sezonu Başladı

Enne Barajı\'nda Tekne Turu Sezonu Başladı
08.06.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Enne Tabiat Parkı'nda tekne turları, doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.

Kütahya'nın en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Enne Tabiat Parkı içerisindeki Enne Barajı'nda tekne turu sezonu başladı. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri haline gelen bölgede düzenlenen tekne turları, ziyaretçilere eşsiz manzaralar eşliğinde unutulmaz bir deneyim sunuyor.

İlkbaharın gelişiyle birlikte doğanın canlandığı Enne Tabiat Parkı, yemyeşil bitki örtüsü ve barajın masmavi sularının oluşturduğu görsel şölenle dikkat çekiyor. Özellikle hafta sonları ve resmi tatil günlerinde yoğun ziyaretçi ağırlayan bölgede başlatılan motorlu tekne turları, hem Kütahyalılardan hem de çevre illerden gelen doğa tutkunlarından büyük ilgi görüyor.

Yaklaşık 30 dakika süren tekne turu boyunca ziyaretçiler, karadan görülmesi mümkün olmayan koyları, ağaçlarla çevrili kıyı şeritlerini ve tabiat parkının farklı noktalarını keşfetme imkanı buluyor. Baraj üzerinde yapılan geziler sırasında vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerek doğal güzellikleri ölümsüzleştiriyor.

Tekne turlarının işletmeciliğini yapan Zafer Alat, Enne Barajı'nın sahip olduğu doğal zenginliklerle Kütahya'nın en özel bölgelerinden biri olduğunu belirtti. Alat, vatandaşların tekne turlarına gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bölgenin turizm açısından çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Enne Tabiat Parkı'nın yeşilin her tonunu bünyesinde barındırdığını belirten Alat, "Enne Barajı doğal güzelliğiyle adeta Kütahya'nın gözbebeği durumunda. Tekne turlarımız başladı ve vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle hafta sonlarında teknelerimiz doluluk oranına ulaşıyor. İnsanlar burada doğayla iç içe vakit geçirirken aynı zamanda farklı bir deneyim yaşama fırsatı buluyor" dedi.

Bölgenin turizm yatırımlarıyla daha da gelişebileceğini vurgulayan Alat, "Burası yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz bir nokta. Tabiat parkının doğal dokusu ve barajın görüntüsü ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Gerekli turizm yatırımları yapılırsa Enne Barajı ve Tabiat Parkı yalnızca Kütahya'nın değil, bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelebilir" diye konuştu.

Aileleriyle birlikte tekne turuna katılan vatandaşlar ise baraj üzerinde gerçekleştirilen gezinin kendilerine deniz kenarında yapılan tekne turlarını hatırlattığını belirtti. Kütahya gibi denize kıyısı olmayan bir şehirde böyle bir imkanın bulunmasının önemli olduğunu ifade eden ziyaretçiler, yaklaşık yarım saat süren turun ardından hem dinlendiklerini hem de doğanın tadını çıkardıklarını söyledi.

Doğa yürüyüşü alanları, piknik noktaları, seyir terasları ve zengin bitki örtüsüyle yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlayan Enne Tabiat Parkı, tekne turlarının başlamasıyla birlikte yaz sezonuna hareketli bir giriş yaptı.

Yetkililer, özellikle sıcak yaz günlerinde bölgenin ziyaretçi sayısında önemli artış beklediklerini belirtirken, Enne Barajı'nın Kütahya turizmine katkı sağlamaya devam edeceğini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kütahya, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Enne Barajı'nda Tekne Turu Sezonu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı Gaziantep'te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı
Kayıp olarak aranıyordu 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti

10:13
Dünyada sadece 1 tane var 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
10:02
Husilerden İsrail’e yeni darbe Kızıldeniz’i kapattılar
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar
08:53
İran’dan jet misilleme Devrim Muhafızları İsrail’deki 2 hava üssünü hedef aldı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı
06:38
Filipinler’de 7,8 büyüklüğünde deprem 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 10:34:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Enne Barajı'nda Tekne Turu Sezonu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.