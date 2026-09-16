Erzincan Belediyesi\'nin silajlık mısır tarlalarında hasat sürüyor

Erzincan Belediyesi'nin silajlık mısır tarlalarında hasat sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan Belediyesi tarafından tarımsal üretimi desteklemek amacıyla ekimi gerçekleştirilen silajlık mısır tarlalarında hasat çalışmaları devam ediyor. Belediye, üretim faaliyetlerinden elde edilen ürünlerin değerlendirilerek kentin hizmetine sunulduğunu açıkladı.
Erzincan Belediyesi tarafından tarımsal üretimi desteklemek amacıyla ekimi gerçekleştirilen silajlık mısır tarlalarında hasat çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, tarımsal üretimin desteklenmesi kapsamında ekimi yapılan silajlık mısırların hasadının sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, üretim faaliyetleriyle elde edilen ürünlerin değerlendirilerek kentin hizmetine sunulduğu ifade edildi.
Kaynak: İHA
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