Erzincan Çayırlı'da çiftçiler yağış uyarısı nedeniyle pancar hasadını gece yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde martta ekilen şeker pancarları, meteorolojinin yağış uyarısı sonrası hasadın gece de sürmesiyle tarladan kaldırılıyor. Yaklaşık 180 günlük yetişme sürecini tamamlayan ürün, traktör ve kamyonlarla Erzincan Şeker Fabrikası'na götürülüyor.
Erzincan'da mart ayında ekilen şeker pancarlarının hasadı devam ederken, meteorolojinin yağış uyarısının ardından çiftçiler ürünlerini tarladan kaldırmak için gece saatlerinde de çalışıyor.
Tarımın önemli merkezlerinden Erzincan'da yaklaşık 180 günlük yetişme sürecini tamamlayan şeker pancarları, traktör ve kamyonlarla Erzincan Şeker Fabrikası'na taşınıyor.
Çayırlı ilçesinde tarlalara giren çiftçiler, beklenen yağışlar öncesinde hasadı tamamlamak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Gündüz sürdürülen hasat mesaisi, gece saatlerinde de devam ediyor.
Tarlalardan sökülen pancarlar, fabrikaya ulaştırıldıktan sonra analiz ve çeşitli işlemlerden geçirilerek şekere dönüştürülüyor. Üretilen şeker, ülke genelindeki tüketicilere ulaştırılıyor.
Pancar üreticileri, mart ayında ektikleri ürünlerin hasat dönemine ulaştığını belirterek, tarlalardan çıkarılan pancarların fabrikada işlenerek ülke ekonomisine kazandırıldığını ifade etti.
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