Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen anne ayı ile 2 yavrusu güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İlçede son günlerde kiraz, kayısı ve elma bahçelerinde yiyecek arayan ayılar, bu kez ilçe merkezinde görüldü. 2 yavrusuyla birlikte yiyecek arayan anne ayı, bir süre sokaklarda dolaştı.
Gece saatlerinde yaşanan o anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde anne ayının iki yavrusuyla birlikte sokakta ilerlediği ve çevreyi kontrol ederek yiyecek aradığı görüldü.
Bir süre ilçe merkezinde dolaşan ayı ailesi, daha sonra gözden kaybolarak bölgeden uzaklaştı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Çevre › Erzincan'da Anne Ayı ve Yavruları Sokaklarda - Son Dakika
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