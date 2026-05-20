Erzincan'da Fener Alayı ve Film Gösterimi
Erzincan'da Fener Alayı ve Film Gösterimi

20.05.2026 07:44
19 Mayıs Bayramı dolayısıyla Erzincan'da fener alayı düzenlendi, Naim Süleymanoğlu filmi gösterildi.

Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Ordu Caddesi'ndeki Saat Kulesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Kızılay Meydanı'na kadar yürüdü.

Marşlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, meydanda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Program kapsamında vatandaşlar, meydanda kurulan dev ekrandan Türk spor tarihine damga vuran halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

