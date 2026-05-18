Erzincan'da Kurbanlık Denetimleri Artırıldı
Erzincan'da Kurbanlık Denetimleri Artırıldı

18.05.2026 18:22
Kurban Bayramı öncesi Erzincan'da 2 bin hayvan denetlendi, sevk belgeleri ve sağlık kontrolleri yapıldı.

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan sevkiyatlarına yönelik denetimler artırıldı. Akyazı Polis Kontrol Noktasında yapılan uygulamalarda yaklaşık 2 bin hayvan kontrol edildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında hayvan taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kontrol noktasında durdurulan ve Kars'tan Kırşehir'e kurbanlık hayvan taşıyan bir tırda veteriner hekimler tarafından inceleme yapıldı.

Denetimlerde hayvanların küpe ve aşı kontrolleri gerçekleştirilirken, sevk belgelerindeki bilgiler ile araçtaki hayvanların bilgileri karşılaştırıldı. Ayrıca hayvanların sağlık durumları da kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilince sevkiyata izin verildi.

Kent genelinde yaklaşık bir aydır sürdürülen denetimlerde farklı kontrol noktalarında yaklaşık 2 bin hayvanın kontrol edildiği bildirildi.

İl ve ilçe tarım müdürlüklerince diğer illere yapılan sevkiyatlarda da yaklaşık 900 hayvan için sağlık ve belge kontrollerinin tamamlandığı, gerekli evrakların düzenlenmesinin ardından sevkiyatların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik koşullarda yerine getirebilmesi amacıyla çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

