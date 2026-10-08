Erzincan'da lahana tezgahlarda 200 ile 250 TL arasında alıcı buluyor - Son Dakika
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Erzincan'da lahana tezgahlarda 200 ile 250 TL arasında alıcı buluyor

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Erzincan\'da lahana tezgahlarda 200 ile 250 TL arasında alıcı buluyor
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Erzincan'da kışın vazgeçilmezi lahana, yemeklik ve turşuluk olarak tezgahlarda yerini aldı ve fiyatı 200 ile 250 TL arasında değişiyor. Erzurum'dan gelen lahanayı satan esnaf, maliyet artsa da satış fiyatının geçen sezonla aynı olduğunu, vatandaşın fiyatı beğenmediğini belirtti.

Erzincan'da kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan lahanalar tezgahlarda yerini aldı. Kışın habercisi olarak bilinen, devasa büyüklükteki lahanalar 200 ile 250 TL arasında alıcı buluyor.

Geniş ve kat kat yaprakları olan, kış sebzesi olarak bilinen lahana, özellikle doğal yapısı ve uzun süre dayanıklı olması nedeniyle Erzincan'da sıkça tercih ediliyor.

Erzincan'da başta lahana dolması olmak üzere lahanadan yapılan turşu ve çorbalar şehrin lezzet kültürleri arasında yerini alıyor. Erzincanlı kadınların mutfaklarından eksik etmediği lahanalar tezgahta yemeklik ve turşuluk olmak üzere ikiye ayrılıyor.

"Lahananın maliyeti arttı ancak tezgahtaki satış fiyatı aynı"

Erzurum'un Söğütlü köyünden getirdiği lahanaları satan esnaf, 200 liradan başlayan lahana fiyatlarının büyüklüğüne göre 250 liraya kadar çıktığını belirtti. Lahana fiyatlarının üretim maliyetinin arttığını ancak satış fiyatının geçen sezonla aynı olduğunu kaydeden pazar esnafı, "Fiyat geçen seneyle aynı ama vatandaş yine de lahananın fiyatını beğenmiyor." diyerek sitemde bulundu.

Kaynak: İHA
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