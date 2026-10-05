Erzincan'da şeker pancarı hasadı başladı; taban fiyat açıklanmayınca üretici tedirgin - Son Dakika
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Erzincan'da şeker pancarı hasadı başladı; taban fiyat açıklanmayınca üretici tedirgin

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Erzincan\'da şeker pancarı hasadı başladı; taban fiyat açıklanmayınca üretici tedirgin
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Erzincan'da martta ekilen şeker pancarının hasadı yaklaşık 180 gün sonra başladı; ürünler Erzincan Şeker Fabrikası'na taşınıp işleniyor. Ziraat Odası eski Başkanı Tamer Geyik taban fiyatın açıklanmamasının üreticileri tedirgin ettiğini belirterek üreticiyi koruyacak fiyat istedi.

Erzincan'da mart ayında ekilen şeker pancarlarının hasadına başlandı.

Tarımın önemli merkezlerinden Erzincan'da yaklaşık 180 günlük yetişme sürecinin ardından olgunlaşan şeker pancarları, çiftçilerin tarlalardaki yoğun mesaisinin ardından traktör ve kamyonlarla Erzincan Şeker Fabrikası'na taşınıyor.

Tarladan fabrikaya getirilen pancarlar burada yapılan analizlerin ardından çeşitli işlemlerden geçirilerek şekere dönüştürülüyor. Üretilen şeker, ülke genelindeki tüketicilere ulaştırılarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Yeşilyurt köyünde şeker pancarı hasadı yapan çiftçi Hüseyin Bayram, tarlada hasat edilen pancarları fabrikaya götürdüklerini belirterek, "Burada üretimi yapılan pancarlar işlenerek tüm ülkeye şeker olarak dağıtılıyor." dedi.

Çiftçi Kadir Bozkurt da mart ayında ektikleri pancarların hasat dönemine ulaştığını ifade ederek, ürünlerin fabrikada şekere dönüştürülerek sofralara ulaştırılacağını söyledi.

Üreticinin gözü taban fiyatında

Ziraat Odası eski Başkanı Tamer Geyik ise hasat döneminin başlamasına rağmen şeker pancarı taban fiyatının henüz açıklanmamasının üreticileri tedirgin ettiğini belirtti.

Artan girdi maliyetlerinin dikkate alınarak üreticiyi koruyacak bir taban fiyat belirlenmesi gerektiğini ifade eden Geyik, çiftçilerin gelecek yıl hangi ürünü ekecekleri konusunda da karar vermekte zorlandığını söyledi.

Geyik, şeker fabrikalarının ve tüketicilerin de korunması gerektiğini belirterek, nişasta bazlı şeker üretiminin sektöre ve insan sağlığına olası etkilerine karşı gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Tarım ve hayvancılığın desteklenmesinin ülke ekonomisi açısından önemine dikkati çeken Geyik, üreticinin emeğinin karşılığını almasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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