Erzincan'ın Ayçiçeği Tarlaları Görsel Şölen Sunuyor
Erzincan'daki ayçiçeği tarlaları, yazın sarı tonlarıyla bölgeye muhteşem görüntüler katıyor.
Erzincan'da ekim alanı her geçen yıl yaygınlaşan ayçiçeği tarlaları, sarının farklı tonlarıyla bölgeye gelenlere görsel şölen sunuyor.
Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli ilçelerinde geniş alanlara ekilen ayçiçekleri, özellikle yaz mevsiminde tarlaları sarıya boyuyor.
Erzincan-Erzurum kara yolunun çevresinde uzanan ayçiçeği tarlaları, yolculuk yapan sürücülerin de ilgisini çekiyor.
Güneş ışığının altında sarının farklı tonlarına bürünen ayçiçekleri, geniş tarım arazilerinde renkli görüntüler oluşturuyor.
Havadan da görüntülenen tarlalar, geometrik görünümü ve uzanan sarı örtüsüyle adeta kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
Ayçiçeklerinin çiçek açtığı dönemde ortaya çıkan görüntüler, bölgedeki tarımsal üretimin yanı sıra Erzincan'ın doğal güzelliklerini de gözler önüne seriyor.
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