Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Erzincan Arkeopark projesi kapsamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında 2'si mumyalı 18 mezar ortaya çıkarıldı.

Prof. Dr. Abdulkadir Gül, Kemah'taki tarihi kümbet ve türbelerde kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çalışmalar kapsamında Behramşah Zaviyesi içerisinde 18 mezarın tespit edildiğini aktaran Gül, bunlardan 2'sinin mumyalı olduğunu ifade etti.

Sancaktar Türbesi ve Akıt Mezar başta olmak üzere bölgede farklı dönemlere ait çok sayıda tarihi eserin de gün yüzüne çıkarıldığını bildiren Gül, bulguların Erzincan ve çevresinin tarihine, özellikle Mengücekli hanedanına ilişkin önemli bilgiler sunduğunu kaydetti.

Kemah Sultan Melik Türbesi ve çevresinde kapsamlı restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Gül, çalışmaların Erzincan'ın "Arkeopark Açık Hava Müzesi" kimliği kazanmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Gül, 2027 yılında Eski Erzincan bölgesindeki arkeolojik kazı çalışmalarının hızlandırılmasının öngörüldüğünü ifade ederek, bu faaliyetlerin kentin tarih, kültür, sanat ve ekonomisine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Çalışmalarda emeği geçen Vakıflar Erzurum Bölge Müdürü Murat Uslu ile Genel Müdür Sinan Aksu'ya teşekkür eden Gül, "Heyecanlıyız ve gururluyuz. Kemah tarihi günlerinden geçiyor. Açık hava müzesi için yapılan çalışmalara tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.