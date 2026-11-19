Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Bölgede yağmur ve karla karışık yağmurun yanı sıra yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülürken, gece ve sabah saatleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Özellikle Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yağmur ile karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği belirtilirken; Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak etkili olması bekleniyor.

Buzlanma ve don olayına dikkat

Öte yandan, gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği bildirildi. Yetkililer, bu durumla birlikte yaşanabilecek buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların ve sürücülerin meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.