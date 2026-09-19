Eskişehir\'de bahçe tellerine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildiği iddia edildi

Eskişehir'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bahçe tellerine zarar verilen vatandaşlar şüphelilerin bulunmasını istiyor.

Olay, Seyitgazi Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde bulunan bahçelere ait tellere kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Tellerin yıkıldığını bahçe sahipleri büyük üzüntü yaşarken, şüphelilerin bulunmasını istediklerini belirttiler.