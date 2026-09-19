Eskişehir\'de bahçe tellerine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildiği iddia edildi

Eskişehir'de bahçe tellerine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildiği iddia edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Seyitgazi Yolu'ndaki bahçelerin tellerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildiği iddia edildi. Tellerin yıkıldığını gören bahçe sahipleri büyük üzüntü yaşarken, şüphelilerin bulunmasını istediklerini belirtti.
Eskişehir'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bahçe tellerine zarar verilen vatandaşlar şüphelilerin bulunmasını istiyor.
Olay, Seyitgazi Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde bulunan bahçelere ait tellere kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Tellerin yıkıldığını bahçe sahipleri büyük üzüntü yaşarken, şüphelilerin bulunmasını istediklerini belirttiler.
Kaynak: İHA
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