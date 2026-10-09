Eskişehir'de iç kesimlerde sabah sis, Sarıcakaya ve Mihalgazi'de 28 derece bekleniyor

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede havanın az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde sabah ilk saatlerde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadiselerinin görüleceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 28 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.