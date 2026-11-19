Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Eskişehir'de öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yapılan değerlendirmelerde, Eskişehir genelinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiği duyurulmuştu. Yapılan uyarıların ardından kent merkezinde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağışa hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yollarına devam ederken, şemsiyesi bulunmayan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için iş yerlerinin tentelerinin altına ve bina saçaklarına sığındığı görüldü.