Eskişehir'de Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
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Eskişehir'de Sıcak Hava Dalgası

12.06.2026 09:31
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Meteoroloji, Eskişehir'de sıcaklığın 37 dereceye ulaşacağını bildirdi. Hava parçalı bulutlu.

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, Sarıcakaya ilçesinde sıcaklığın 37 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 37 derece ile Sarıcakaya ve 34 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Eskişehir, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eskişehir'de Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Ali Mm Mehmet Ali Mm:
    yahu bakın bu sıcak dalgasına bakıyorum ve direk Avrupa'yı düşünüyorum orada şu sırada 25 26 derece maximum ve insanlar rahat rahat yaşıyorlar bizim de altyapımız iyi olsa bu kadarı sorun olmaz ama şehir planlaması yok ağaç yok yeşil alan yok o yüzden bu hava her yıl biraz daha katlaşıyor işte 0 0 Yanıtla
  • Münever Kılınç Münever Kılınç:
    aa şimdi meteoroloji ne diyo 37 derece filan hee ama geçen sene 40 demişti onlar sonra 35 çıktı ya ne bunlar hep tahmin tahmin yahu böyle tahmin mi olur be yahu arkadaş 0 0 Yanıtla
  • Alper Ozkan Alper Ozkan:
    37 derece ya ben ne yapayım evde oturayım mı tüm gün bu sıcakta çocuklar okula gidiyo gidiyolar işte ne bileyim çocuklar öğleden sonra okul bitti mi eve geliyo hemen bilgisayara yapışıyo sıcaktan ölüyo neredeyse 0 0 Yanıtla
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