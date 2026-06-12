Eskişehir'de Sıcak Hava Dalgası

Mehmet Ali Mm:

yahu bakın bu sıcak dalgasına bakıyorum ve direk Avrupa'yı düşünüyorum orada şu sırada 25 26 derece maximum ve insanlar rahat rahat yaşıyorlar bizim de altyapımız iyi olsa bu kadarı sorun olmaz ama şehir planlaması yok ağaç yok yeşil alan yok o yüzden bu hava her yıl biraz daha katlaşıyor işte