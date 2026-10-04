Eskişehir Odunpazarı'nda İki Eylül Parkı'ndaki kamelya ve masalara zarar verildi - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda İki Eylül Parkı'ndaki kamelya ve masalara zarar verildi

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Eskişehir Odunpazarı\'nda İki Eylül Parkı\'ndaki kamelya ve masalara zarar verildi
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Eskişehir Odunpazarı'ndaki İki Eylül Parkı'nda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kamelya ve masalara zarar verildi. Tahribatı ve çevre kirliliğini cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş, belediyenin iyileştirme çalışmalarına rağmen duyarsızlığa sosyal medyadan tepki gösterdi.

Eskişehir'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce İki Eylül Parkı'ndaki kamelya ve masalara zarar verildi. Parktaki tahribatı ve çevre kirliliğini cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, yaşanan duyarsızlığa sosyal medyadan tepki gösterdi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde yer alan İki Eylül Parkı'na kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından hasar verildi. Park içerisindeki kamelyaların zarar gördüğü ve masa bölümlerinin tamamen kırıldığı fark edildi.

Yaşanan manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Sade Aslan isimli vatandaş, tahribatın yanı sıra etrafa atılan ambalaj ve sigara çöplerinin oluşturduğu çevre kirliliğine dikkat çekti. Belediyenin parkı iyileştirmek için çalışmalar yürüttüğünü, ancak bazı vatandaşların bu çabalara karşılık duyarsız kaldığını belirten Aslan, tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle dile getirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı'nda İki Eylül Parkı'ndaki kamelya ve masalara zarar verildi - Son Dakika
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