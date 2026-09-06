Eskişehir Odunpazarı\'nda motosikletlerin kaldırımı işgal etmesi yayaları yola düşürdü

Eskişehir'de motosikletlerin kaldırımlara gelişi güzel park edilmesi yayaların tepkisine neden oldu. Kaldırımı kullanamayan vatandaşlar, araç trafiğinin aktığı yola inmek zorunda kalıyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Yalaman Sokak üzerinde bulunan kaldırımlar, kuryeler ve motosiklet sürücüleri tarafından park alanı olarak kullanılmaya başlandı. Park eden motosikletlerin geniş yer kaplaması nedeniyle yayalar yürüyecek alan bulmakta güçlük çekti.