Ordu Büyükşehir, Fatsa'nın altyapısını güçlendiriyor - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir, Fatsa'nın altyapısını güçlendiriyor

Ordu Büyükşehir, Fatsa\'nın altyapısını güçlendiriyor
14.06.2026 16:33  Güncelleme: 16:39
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesi Konakbaşı Mahallesi Beşik Sokak'ta yağmur suyu hattı çalışmalarını tamamladı. 50 metre menfez ve 600 metre betonarme büz imalatı yapılarak su baskınlarının önlenmesi ve ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde yürüttüğü altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Konakbaşı Mahallesi Beşik Sokak'ta yağmur suyu hattı çalışmaları tamamladı. Bölgenin altyapısını güçlendiren çalışma kapsamında, yeni açılan imar yollarının yanı sıra Toptancılar Sitesi, Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Sitesi'nin bulunduğu alan ile Aybastı kara yoluna alternatif olarak kullanılan güzergah güvence altına alındı.

Su baskınlarını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler tarafından 50 metre uzunluğunda menfez ile 600 metre uzunluğunda betonarme büz imalatı gerçekleştirildi. Tamamlanan altyapı yatırımıyla birlikte yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve ulaşımın kesintisiz şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde bölgede üstyapı düzenlemelerine de başlayacak. Yapılacak çalışmalarla Beşik Sokak hem daha güvenli hem de daha modern bir görünüme kavuşacak. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ordu Büyükşehir, Fatsa'nın altyapısını güçlendiriyor - Son Dakika

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