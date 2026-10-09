Fırtına dinince Tekirdağlı balıkçılar denize döndü, palamut bolluğu Karadeniz'de - Son Dakika
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Fırtına dinince Tekirdağlı balıkçılar denize döndü, palamut bolluğu Karadeniz'de

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Fırtına dinince Tekirdağlı balıkçılar denize döndü, palamut bolluğu Karadeniz\'de
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 1 hafta etkili olan fırtına dinince balıkçılar yeniden denize açıldı. Palamut bolluğu nedeniyle büyük tekneler Karadeniz'e yönelirken, Kooperatif Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu Kasım sonuna kadar faaliyetlerin süreceğini söyledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkili olan fırtınanın dinmesiyle birlikte balıkçılar yeniden denize açıldı. Havanın normale dönmesini fırsat bilen balıkçılar ağlarını denize bırakırken, palamut bolluğu nedeniyle büyük balıkçı tekneleri de Karadeniz'e yöneldi.

Süleymanpaşa'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havanın düzelmesiyle birlikte yeniden faaliyetlerine başladı. Büyük balıkçı tekneleri ise palamut avının verimli geçmesi nedeniyle Karadeniz'e hareket etti.

"Karadeniz bu sene çok bereketli geçiyor"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Tekirdağlı balıkçıların çalışmalarını Karadeniz'de sürdürdüğünü belirterek, "Süleymanpaşa'da havaların kalkmasıyla beraber Tekirdağ'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız şu anki faaliyetlerini Karadeniz'de yürütüyorlar. Karadeniz bu sene çok bereketli geçiyor. Allah izin verirse Kasım sonuna kadar da Tekirdağ'ında bulunan balıkçı arkadaşlarımız Karadeniz'de faaliyetlerini devam edecekler. İnşallah Kasım ayından sonra da Tekirdağ'a gelip hamsi balığı tutacaklar, istavrit balığı tutacaklar, lüfer balığı tutacaklar, sardalya balığı tutacaklar. Vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yemeye devam edecek" dedi.

"Palamut çok bereketli geçiyor"

Palamut avının sezon başından bu yana oldukça verimli olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, "Palamut şu anda 1 Eylül'den beri bu zamana kadar çok bereketli geçiyor. Vatandaşlarımız da bu konuda çok memnunlar. İnşallah dediğim gibi Kasım, Aralık ayına kadar da palamut faaliyeti devam edecek inşallah" diye konuştu.

Balıkçılar yeniden ağ atıyor

Fırtınanın ardından denize dönen balıkçılar, özellikle palamut avındaki bolluğun sezonun geri kalanına da yansımasını bekliyor. Karadeniz'de avlanan büyük teknelerin ilerleyen dönemde yeniden Tekirdağ'a dönerek farklı balık türleri için avcılık faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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