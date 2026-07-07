Fıstıklı Köyü\'nde İçme Suyu Projesi Tamamlanıyor

Yalova Valiliği İl Özel İdaresi tarafında Armutlu ilçesine bağlı Fıstıklı köyü'nde (Küptepe deposu) yürütülen içme suyu tesisi ve arıtma projesinde sona gelindi.

Artan nüfus ve özellikle yaz aylarında yaşanan yoğun kullanım göz önünde bulundurularak başlatılan proje kapsamında, köyün içme suyu altyapısı güçlendirilirken modern arıtma sistemiyle daha kaliteli ve güvenli su temini hedefleniyor.

Tamamlanma aşamasına gelen tesisin kısa süre içerisinde devreye alınması planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Fıstıklı köyü'nde uzun vadeli ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti sağlanmış olacak.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, köylerde altyapıyı güçlendirmeye ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. - YALOVA