Gaziantep’te depremde hasar gören tarihi Şeyh Fethullah Camii ibadete açıldı - Son Dakika
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Gaziantep’te depremde hasar gören tarihi Şeyh Fethullah Camii ibadete açıldı

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Gaziantep’te depremde hasar gören tarihi Şeyh Fethullah Camii ibadete açıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Gaziantep’teki tarihi Şeyh Fethullah Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile yeniden ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Gaziantep'teki tarihi Şeyh Fethullah Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile yeniden ibadete açıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden olurken, çok sayıda tarihi yapı da ağır hasar aldı. Gaziantep'te 16. yüzyıldan günümüze ulaşan Şeyh Fethullah Camii de depremlerde ağır hasar gören yapılar arasında yer aldı. Aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

"Pırıl pırıl parlayacak yıldızlarımızdan birini daha burada açıyoruz"

Caminin açılışında konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Vatandaşlarımıza da teşekkür ederiz. Depremde bu camilerimizde oluşan hasarların yanı sıra yüzlerce yıllık hasarları da giderdik. Oluşan boşluklar dolduruldu. Deprem dışında oluşan hasarlar da giderildi. Pırıl pırıl parlayacak yıldızlarımızdan birini daha burada açıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Deprem sonrası hasar gören 35 camimizin 27'ncisini açıyoruz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan 35 caminin 27'ncisini ibadete açtıklarını söyleyen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise, "Deprem sonrası hasar gören 35 camimizin 27'ncisini açmanın şerefine nail oluyoruz. Allah ecdadımıza rahmet eylesin. Onlar bu büyük eserleri meydana getirdiler. Bir vakıf kurdular, bir vakfiye bağladılar. Bu yaptıkları bağışlar neticesinde bugün bu eseri tekrar ihya edip sizlerle buluşturuyoruz. Vakıf geleneği çok önemlidir, çok değerlidir. Allah kıyamete kadar bu vakıfların daim olmasını nasip etsin. Bizlere de bu emanetlere sahip çıkmayı nasip etsin. İnşallah el birliğiyle devlet erkanımızla bu Ramazan ayına kadar Gaziantep'teki bütün camilerimizi ibadete açmış olacağız. 3-5 ay sonra Gaziantep'teki tüm tarihi camiler yıldız gibi parlayacak" ifadelerini kullandı.

"Camimiz artık cazibe merkezi oldu"

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Şeyh Fethullah Camii'nin cazibe merkezi haline geldiğini aktaran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bugün çok mutluyum. Belki bu caminin açılmasına en çok sevinen benim. Çünkü benim doğumum, çocukluğum ve gençliğim bu mahallede geçti. Burada çok hatıramız var. Tabii büyük bir deprem geçirdikten sonra bu tarihi camimiz hasar aldı. Camimizin birçok özelliği var. Şeyh Fethullah Hazretleri tarafından bu cami hamam ile birlikte yapılıyor. İçerisinde kastel var. Gaziantep adına kahramanlık gösteren Karayılan ve diğer şehitlerimizin mezarları var. Burada ibadet ettiğim zaman çok farklı duygular hissediyorum. Elbette tüm camilerimiz öyle ama buranın manevi duygusunu hissedebiliyorsunuz. Gaziantep'te meydanı olan cami hep hayalimdi. Buraya bir meydan kazandırdık. Camimiz artık cazibe merkezi oldu. Depremden sonra hasar alan camimiz için Vakıflar Genel Müdürlüğü 3 yılda büyük bir gayretle restore ederek ibadete açtı. İnşallah cemaati bol olsun diyorum" diye konuştu.

Caminin avlusunda gerçekleştirilen açılış törenine Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşKültür SanatGaziantepYaşamÇevreSon Dakika

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