Gaziantep\'te sağanak yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı, Valilik uyardı

Gaziantep'te sağanak yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı, Valilik uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yolları göle çevirerek sürücülere zor anlar yaşattı. Gaziantep Valiliği, yağışın sabaha kadar etkili olmasının beklendiğini duyurdu ve vatandaşları uyardı; şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.
Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurda yollar göle döndü.
Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur yolları göle çevirirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı. Öte yandan Gaziantep Valiliği yağışın sabaha kadar etkili olmasının beklendiğini açıklayarak, vatandaşları uyardı.
Kaynak: İHA
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