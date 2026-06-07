Gediz için tek yürek oldular - Son Dakika
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Gediz için tek yürek oldular

Gediz için tek yürek oldular
07.06.2026 09:46  Güncelleme: 10:12
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Manisa ve çevre illerden yüzlerce çevre gönüllüsü, Gediz Nehri'nin korunması için düzenlenen 'Büyük Gediz Buluşması'nda bir araya geldi. Yürüyüş, konuşmalar ve Niyazi Koyuncu konseriyle nehir için ortak mücadele çağrısı yapıldı.

Manisa ve çevre illerden gelen yüzlerce çevre gönüllüsü, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş, Gediz Nehri'nin korunması için düzenlenen 'Büyük Gediz Buluşması'nda bir araya geldi. Yürüyüş ve konserle devam eden etkinlikte, Gediz için ortak mücadele çağrısı yapıldı.

Manisa ve çevre illerden gelen çevre gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Gediz Nehri'nin korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Büyük Gediz Buluşması'nda bir araya geldi. Yüzüncü Yıl Meydanı'na yürüyen katılımcılar, Gediz Nehri'nin geleceği için ortak mücadele mesajı verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Manisa Çevre Platformu, Manisa Emek Demokrasi ve Barış Platformu ile Nehirlerin Kardeşliği organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, Saruhanbey Camii önünden başlayan yürüyüşle başladı. Çevre gönüllüleri ve vatandaşlar, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla Gediz Nehri'nin korunmasına yönelik farkındalık oluşturdu.

Yürüyüşün ardından Yüzüncü Yıl Meydanı'nda devam eden programa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İbrahim Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında Nehirlerin Kardeşliği Dönem Sözcüsü Yüksel Çetin, DİSK Genel İş Manisa Şube Başkanı Özgür Genç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve İbrahim Akın katılımcılara hitap ederek Gediz Nehri'nin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Gediz için dayanışma mesajı

Konuşmalarda Gediz Havzası'nda yaşanan çevresel sorunlara dikkat çekilirken, nehrin korunması için yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların ortak hareket etmesi gerektiği ifade edildi. Katılımcılar, Gediz'in gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir şekilde aktarılması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Niyazi Koyuncu konseriyle sona erdi

Büyük Gediz Buluşması, sanatçı Niyazi Koyuncu'nun verdiği konserle devam etti. Meydanı dolduran vatandaşlar, sevilen şarkılara hep birlikte eşlik ederken etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Müzik ve dayanışmanın buluştuğu konser programının ardından Büyük Gediz Buluşması sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Gediz için tek yürek oldular - Son Dakika

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